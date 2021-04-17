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تصدر هاشتاج "تحية لشهداء الوطن" بعد عرض الحلقة الرابعة من "هجمة مرتدة"

السبت 17/أبريل/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر هاشتاج "تحية لشهداء الوطن" موقع التدوينات المصغرة "تويتر" على خلفية تفاعل المشاهدين مع الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والنجمة هند صبرى.

ودارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة"، تعرض الضابط سيف "أحمد عز" لحادث سطو نتج عنها تعرضه لغيبوبة وتم نقله إلى أحد المستشفيات العراقية وهناك التقى بممرض مصري يعمل لدى المخابرات المصرية طمأنه بأنه كان يعمل مع الدكتور رفعت "هشام سليم".

بينما تواصل هند صبري العمل في المنظمة الشرق متوسطية، وهناك طًلب منها كشف بأسماء الشباب المصريين الذين يترددون على المركز الإسلامي الأوروبي من أجل التواصل المباشر معهم، ولكنها رفضت تسليم الملف.


يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.


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