شخصية سرية في ملوك الجدعنة تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا



تصدر النجم عمرو سعد مؤشرات البحث تويتر بشخصية سفينة بعد عرض الحلقة الرابعة الذى يقدمها ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" الذى يعرض على قناة إم بى سى مصر، وحقق العمل منذ عرض أولى حلقاته نجاح كبير نظرا لأداء شعبان المتميز، بالإضافة إلي الدويتو الذي يقدمه مع النجم مصطفي شعبان.





وجاءت التعليقات كالتالى : ياجماعة عمرو سعد عامل دور جميل جدا – كل أدوار عمرو سعد جميلة - عظيمة يافنان – يابرنس انت خارب الدنيا بجد من نجاح لنجاح ياديشا".



وكتب اخر: 'ده احلي حاجة بشوفها في رمضان' وكتب اخر: 'سرية مفتاح ضحكة رمضان'.









"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.





ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .