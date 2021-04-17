Advertisements

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

السبت 17/أبريل/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
شخصية سرية في ملوك الجدعنة تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

تصدر النجم عمرو سعد مؤشرات البحث تويتر بشخصية سفينة بعد عرض الحلقة الرابعة الذى يقدمها ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" الذى يعرض على قناة إم بى سى مصر، وحقق العمل منذ عرض أولى حلقاته نجاح كبير نظرا لأداء شعبان المتميز، بالإضافة إلي الدويتو الذي يقدمه مع النجم مصطفي شعبان.


وجاءت التعليقات كالتالى : ياجماعة عمرو سعد عامل دور جميل جدا – كل أدوار عمرو سعد جميلة - عظيمة يافنان – يابرنس انت خارب الدنيا بجد من نجاح لنجاح ياديشا".

وكتب اخر: 'ده احلي حاجة بشوفها في رمضان' وكتب اخر: 'سرية مفتاح ضحكة رمضان'.




"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.


ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .

أخبار تهمك

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

عاجل.. جيش الاحتلال يهاجم عددًا من المناطق في قطاع غزة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استمرار ارتفاع وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 21 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ 34 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الفراعنة السابق: هذا اللاعب رفض الأهلي لأنه زملكاوي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع كوبر بسبب الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة