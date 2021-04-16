Advertisements

ارتفاع حجم مبيعات البضائع الاستهلاكية في الصين 33%

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:54 م
مبيعات التجزئة في الصين
مبيعات التجزئة في الصين
وكالات
Advertisements

ارتفع حجم مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين، مؤشر هام للقوة الاستهلاكية بالبلاد، بشكل أكبر خلال الربع الأول من العام الجاري وسط تعافي الاقتصاد من تأثيرات وباء كوفيد-19.

 

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 33.9 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 10.5 تريليون يوان (حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي)، حيث جاء النمو على عكس الانخفاضات المسجلة خلال الربع الأول من العام الماضي.

 

وأضافت أن متوسط النمو خلال الربع الأول في العامين الماضيين بلغ 4.2 بالمائة.

 

وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 34.2 بالمائة على أساس سنوي خلال مارس الماضي، وهو أعلى بمقدار 12.9 بالمائة من المستوى المسجل في عام 2019. وبلغ متوسط النمو في العامين الماضيين 6.3 بالمائة.

 

وأبلغ قطاع خدمات الطعام عن زيادة نسبتها 75.8 بالمائة في عائداته خلال الربع الأول، حيث استمر القطاع الأكثر تضررا في تعافيه من تأثيرات كوفيد-19.

 

وحافظ الاستهلاك على الانترنت على نمو مطرد مع ازدياد مبيعات التجزئة عبر الانترنت بنسبة 29.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول.

 

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن اجمالي الناتج المحلي في الصين بلغ 24.93 تريليون يوان خلال الربع الأول، بزيادة 18.3 بالمائة على أساس سنوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبيعات الصين مبيعات التجزئة الصينية الصين

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مدرب الفراعنة السابق: هذا اللاعب رفض الأهلي لأنه زملكاوي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع كوبر بسبب الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ثلث ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ ساعة و 25 دقيقة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

9 % ارتفاع بحجم التجارة الخارجية في الصين خلال 8 شهور

ارتفاع مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية في الصين بنسبة 7.2% خلال إبريل

الصين: إرتفاع التجارة الخارجية بنسبة 7.5% في بكين

مدفوعات الهاتف المحمول بالصين تستمر في النمو السريع في الربع الأول من عام 2019

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع للشهر الرابع

29.12 تريليون دولار معاملات سوق العملات الأجنبية في الصين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة