ارتفاع حجم مبيعات البضائع الاستهلاكية في الصين 33%

ارتفع حجم مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين، مؤشر هام للقوة الاستهلاكية بالبلاد، بشكل أكبر خلال الربع الأول من العام الجاري وسط تعافي الاقتصاد من تأثيرات وباء كوفيد-19.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 33.9 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 10.5 تريليون يوان (حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي)، حيث جاء النمو على عكس الانخفاضات المسجلة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأضافت أن متوسط النمو خلال الربع الأول في العامين الماضيين بلغ 4.2 بالمائة.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 34.2 بالمائة على أساس سنوي خلال مارس الماضي، وهو أعلى بمقدار 12.9 بالمائة من المستوى المسجل في عام 2019. وبلغ متوسط النمو في العامين الماضيين 6.3 بالمائة.

وأبلغ قطاع خدمات الطعام عن زيادة نسبتها 75.8 بالمائة في عائداته خلال الربع الأول، حيث استمر القطاع الأكثر تضررا في تعافيه من تأثيرات كوفيد-19.

وحافظ الاستهلاك على الانترنت على نمو مطرد مع ازدياد مبيعات التجزئة عبر الانترنت بنسبة 29.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن اجمالي الناتج المحلي في الصين بلغ 24.93 تريليون يوان خلال الربع الأول، بزيادة 18.3 بالمائة على أساس سنوي.