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مصطفى بكري يكشف كواليس حادث تفحم أتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط

السبت 17/أبريل/2021 - 04:20 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري: «هل كتب على أهلنا الحزن والموت والإهمال هل أصبحت أرواحه مستباحة، ومتي يجف نهر الدماء في الجنوب الصامد الصابر المحتسب».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تشييع جثمان 5 جثامين من أهالي قرية المعنى بمحافظة قنا في حادث تفحم أتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط والذي وقع يوم الأربعاء الماضي وأسفر عن 22 شهيدا وثلاثة جرحى من ضمنهم 5 من أسرة واحدة.

وتساءل الإعلامي مصطفى بكري من سيعوض بنت صغيرة عن أبيها الذي رحل في غمضة عين ومن سيعوض أبن عن حضن أمه أو زوجة عن زوجها، وأضاف أننا نؤمن بقضاء الله وقدره ونعرف أن الأعمار بيد الله عز وجل لكن السكوت عن الإهمال وتكرار الأخطاء جريمة في حق الوطن.

وعرض الإعلامي مصطفى بكري مشهد من أمام مشرحة مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام، كان مأساويا في انتظار استلام الجثامين، أصوات البكاء تخترق الآذان، على احتراق جثث ذويهم ولا يستطيعون التعرف عليهم قبل إجراء جهاز تحليل الـ"DNA".

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مصطفى بكري بوابة الفجر الفجر

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