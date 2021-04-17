مصطفى بكري يكشف كواليس حادث تفحم أتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط

قال الإعلامي مصطفى بكري: «هل كتب على أهلنا الحزن والموت والإهمال هل أصبحت أرواحه مستباحة، ومتي يجف نهر الدماء في الجنوب الصامد الصابر المحتسب».





وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تشييع جثمان 5 جثامين من أهالي قرية المعنى بمحافظة قنا في حادث تفحم أتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط والذي وقع يوم الأربعاء الماضي وأسفر عن 22 شهيدا وثلاثة جرحى من ضمنهم 5 من أسرة واحدة.





وتساءل الإعلامي مصطفى بكري من سيعوض بنت صغيرة عن أبيها الذي رحل في غمضة عين ومن سيعوض أبن عن حضن أمه أو زوجة عن زوجها، وأضاف أننا نؤمن بقضاء الله وقدره ونعرف أن الأعمار بيد الله عز وجل لكن السكوت عن الإهمال وتكرار الأخطاء جريمة في حق الوطن.



