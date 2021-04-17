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هل سنشهد صيف ساخن؟.. الأرصاد تجيب

السبت 17/أبريل/2021 - 12:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من سمات فصل الربيع حدوث ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، حيث يطلق على هذا الفصل أنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن الطقس يشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية وتبلغ ذروتها يومي الأحد والإثنين، حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة وشمال البلاد.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع ارتفاع الحرارة يمكن تخفيف الملابس ولكن مع الحذر لانخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل، منوها بأنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث ستصل درجة الحرارة إلى 30 درجة.

ونوه بأنه لا يمكن الحكم على طبيعة فصل الصيف المقبل بسبب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، حيث أنه من المعروف أن تسجيل أعلى درجة حرارة يكون خلال فصل الربيع، وليس الصيف.

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