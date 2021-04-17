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بكري يطالب وزيرة الصحة بالتحقيق في واقعة اختطاف متحدث الوزارة لهواتف الصحفيين

السبت 17/أبريل/2021 - 06:26 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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طالب الإعلامي مصطفى بكري، من هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالتحقيق في واقعة أزمة متحدث وزارة الصحة مع عدد من الصحفيين، وتم اختطاف هواتفهم المحمولة ومنعهم من تصوير جولة الوزيرة في محافظة قنا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن آخر هذه الأزمات ما حدث من المتحدث تجاه الوفد الإعلامي والصحفي المدعو من قبل مكتب إعلام محافظة قنا خلال جولة وزيرة الصحة هالة زايد لمستشفيات المحافظة.

وتابع أن متحدث وزارة الصحة قام باختطاف الموبايلات من عدد من الصحفيين أثناء تصويرهم للوزيرة، ومنعهم من أداء عملهم ونقل الوقائع للمواطنين والرأي العام، ما أثار حالة من الضيق والضجر لدى صحفيو محافظة قنا، وقاموا بالانسحاب من تغطية الجولة اعتراضا على سوء المعاملة والتصرفات غير المسئولة من مساعد الوزيرة.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أنه على إثر هذا الموقف أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيان بسبب تكرار الشكاوى من متحدث وازرة الصحة.

وأعلنت النقابة عن رفضها واستنكارها للواقعة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات وتغطية المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، الذي يكفله الدستور، وطالبت النقابة، هالة زايد بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية، من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين في التغطية المنتظمة والفعالة لأنشطة الوزارة.

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وزيرة الصحة مصطفى بكري بوابة الفجر الفجر الصحة

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