وفاء عامر تكشف كواليس يومها في رمضان: "بحب أكون سندريلا في المطبخ" (فيديو)





وأضافت خلال لقائها في برنامج «رمضان أحلى»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها في العادة تختار عدم الارتباط بأعمال خلال نهار شهر رمضان، وتستيقظ في الساعة 12 ظهرًا، وتبدأ بالإشراف على نظافة المنزل.





وتابعت الفنانة وفاء عامر، أنها في الساعة 1.30 ظهرًا، تبدأ في تجهيز الإفطار، قائلة: «أنا سندريلا في المطبخ».





وكشفت عن أن شقيقتها الفنانة أيتن عامر، قامت بإعداد عزومة لها في أول أيام شهر رمضان، وفي اليوم الثاني يتجمعوا في منزل أحد شقيقاتها، واليوم الثالث تقوم بتجهيز الإفطار للجميع في منزلها.



كشفت الفنانة وفاء عامر، عن كيفية قضاء يومها خلال شهر رمضان المبارك.