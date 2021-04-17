أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-4-2021

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 17-4-2021 ، بعد ارتفاعات قوية حقتها الأمس بقيمة 6 جنيه في المتوسط.

أسعار الذهب اليوم السبت 14-4-2021 :

وسجل سعر عيار 21 إلى 773 جنيه للجرام، وحقق سعر عيار 24 إلى 883 جنيه للجرام، وبلغ عيار 18 إلى 662 جنيه في التعاملات المسائية اليوم السبت 17-4-2021، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6775 جنيه.



أسعار الذهب العالمية

وصعدت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، إذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.