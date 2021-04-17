Advertisements

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-4-2021

السبت 17/أبريل/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 17-4-2021 ، بعد ارتفاعات قوية حقتها الأمس بقيمة 6 جنيه في المتوسط.

 

أسعار الذهب اليوم السبت 14-4-2021 :

وسجل  سعر عيار 21  إلى 773 جنيه للجرام،  وحقق  سعر عيار 24  إلى 883 جنيه للجرام،  وبلغ عيار 18 إلى 662 جنيه في التعاملات المسائية اليوم السبت 17-4-2021، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6775 جنيه.

 


أسعار الذهب العالمية

وصعدت أسعار الذهب يوم  أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، إذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

 

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

 

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب سعر الذهب في مصر سعر الذهب الان في مصر سعر الذهب الان اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان اسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ثلث ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الفراعنة السابق: هذا اللاعب رفض الأهلي لأنه زملكاوي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع كوبر بسبب الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ ساعة و 25 دقيقة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الذهب المحلى في سوق الصاغة المصري اليوم السبت 11-5-2019 والذهب العالمي يرتفع

ارتفاع جديد لاسعار الذهب في مصر وسط استقرار المعدن عالميًا

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. واسعار الجنيه الذهب تتعافي خلال التعاملات

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 31-10-2019.. تحركات في الاسعار العالمية بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم السبت 22-2-2020 .. عيار 21 يصعد لـ705 جنيهات

أسعار الذهب اليوم السبت 16-5-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة