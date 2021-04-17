وزيرة التضامن: منح التعويضات لأسر ضحايا حادث أتوبيس أسيوط (فيديو)

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم منح التعويضات لأسر المتوفين في حادث تفحم أتوبيس أسيوط فور صدور شهادات الوفاة.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التوقيع على صرف التعويضات لأسرة حادث تفحم أتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، أسفر عن 22 شهيدًا وثلاثة جرحى، ضمنهم 5 من أسرة واحدة.





وأوضحت أنه سيتم صرف التعويضات لأسر ضحايا أتوبيس أسيوط بعد صدور شهادات الوفاة للضحايا، موضحة أنه يتم صرف تعويضات فورية من جانب المؤسسة العامة للتكافل والجمعيات الشريكة إلى حين صرف التعويضات المقررة طبقا للقانون في حالة الإغاثة والأزمات.



