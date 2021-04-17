الأرصاد تُحذر من طقس شديد الحرارة السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت، خامس أيام رمضان، الموافق 18 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس شديد الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.