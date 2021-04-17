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الأهلي يكشف حقيقة العرض الخليجي لـ"الدبابة"

السبت 17/أبريل/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي عن حقيقة وصول عرضًا من الدوري السعودي من أجل التعاقد مع نجم الفريق المالي أليو ديانج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر أليو ديانج من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وتحديدًا عقب إصابة حمدي فتحي.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد بشأن رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد مع أليو ديانج سواء اتحاد جدة أو أي فريق آخر.

وأوضح المصدر أنه في حالة وصول عرض رسمي سوف تقوم إدارة القلعة الحمراء بدراسته ولكن في الوقت الحالي لا يوجد تواصل مع إدارة الأهلي أو مع النجم المالي.

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