"روشتة رمضان".. كيفية التغلب على العطش في شهر رمضان (إنفوجراف)

تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





تحتوي روشة اليوم الرابع من الشهر الكريم على كيفية التغلب على العطش فى شهر رمضان كالتالي:

1- تناول الخضروات والفواكه الطازجة فى الليل وعند السحور فإن هذا الأغذية تحتوى على كميات جيدة من الماء والألياف التى تمكث فترة طويلة فى الأمعاء مما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش.





2- تجنب وضع الملح الكثير على السلطة والأفضل وضع الليمون عليها والذى يجعل الطعم مثيل للملح فى تعديل الطعم.





3- إبتعد عن تناول الأكلات والأغذية المالحة مثل السمك المالح والطرشى والتى تدخل تحت اسم المخللات.. فإن هذه الأغذية تزيد من حاجة الجسم إلى الماء.



