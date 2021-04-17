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ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "كله بالحب"

السبت 17/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ قليل علي قناة النهار الحلقة الخامسة من مسلسل "كله بالحب" بطولة النجمة زينة.

وبدات أحداث الحلقة بزواج زينة "دهب" من أحمد السعدني والذي يجسد شخصية طارق وذلك بعدما أقنعها المحامي صبحي بذلك للنصب على أحمد السعدني حتي يتمكن هو بالحيل القانونية من سرقة الفيلا منه.

وتوالت الأحداث وحاولت صابرين "إلهام"، استرجاع حقها في فيلاتها التي سرقها منها زوجها طارق فاستغلت غيابه وتواجده في الحمام، فدخلت غرفته محاولة البحث عن العقد الذي جعلها توقع عليها دون أن تعرف ما به، وبسببه أصبح يملك نصف الفيلا.

وأثناء تواجدها بالغرفة ولكنه وهي تبحث عن العقد، دخل عليها وأخبرها بأنها لن تجد العقد، وأنه في مكان آخر آمن بعيد عن الفيلا، ورغم ذلك مازالت محاولتها مستمرة للحصول على حقها في الفيلا بمساعدة زوج شقيقتها مصطفى درويش "كراكيبو".

مسلسل كله بالحب تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.

العمل من تأليف أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة احمد السعدني وزينة وصابرين وسامر المصري وريم البارودي

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