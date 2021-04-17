سارة نخلة لـ"الفجر الفني": "القاهرة كابول" مكتسح.. وتحمست للشخصية لأنها مختلفة (حوار)





فى البداية.. حدثينا عن مشاركتك فى مسلسل "القاهرة كابول"؟



ما أسباب تحمسك لهذه التجربة الجديدة؟



كيف استعددتي لهذه الشخصية.. خاصة إنها جديدة عليك؟



حدثينا عن كواليس العمل فى "القاهرة كابول".. وما الصعوبات التي واجهتكم أثناء التصوير؟



هل تعتقدين أن تأجيل عرض المسلسل فى العام الماضى أثر عليه بالسلب؟



هل توقعتي أن يحظي "القاهرة كابول" بهذه الشعبية فور عرضه وسط كم كبير من المسلسلات؟



ما الرسالة التى يحرص المسلسل على تقديمها للجمهور؟



ما رأيك فى المنافسة الرمضانية هذا العام.. وما المسلسلات التى تتابعيها؟



فى نهاية حديثنا..لماذا اتجهت إلى مجال التمثيل رغم إنك كنت صيدلانية؟











تخوض تجربة جديدة ومختلفة عليها، حيث تجسد دور فتاة بدوية خلال مسلسل "القاهرة كابول"، الذى استطاع أن يحقق صدى واسع فور عرض أولى حلقاته على شاشات التليفزيون، كما جذب انتباه عدد كبير من الجمهور.حرص "الفجر الفني" على إجراء حوار خاص مع الفنانة سارة نخلة، لتكشف لنا تجربتها فى "القاهرة كابول"، التحضيرات الخاصة بشخصيتها فى العمل، رأيها فى المنافسة الرمضانية هذا العام، وأمور كثيرة خاصة بها.وإلى نص الحوار:أجسد دور فتاة بدوية تدعي "حرة" تواجه أفكار داعش الإرهابية، وهى شخصية جديدة ومختلفة علي ولم أقدمها من قبل، وسعيدة بتجربتي في هذا العمل، لأني كنت أنتظره من العام الماضي، ورفضت شخصيات كثيرة عرضت علي من أجله.هناك عدة أسباب على رأسهم أن العمل مكتوب على يد الكاتب عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، فعندما علمت بذلك تحمست جدا للعمل ووافقت عليه دون تردد، كما أن الشخصية كما ذكرت جديدة وتحمست لها.الشخصية لم تكن صعبة في التحضير، ولكن غيرت من نيولوك شكلي مثل تغيير لون شعري، عدم وضع المكياج والاعتماد على الكحل فقط، ترك ضوافري بشكلها الطبيعي.كواليس العمل كانت فوق الرائعة، ففريق العمل متعاون بشكل كبير بداية من المخرج إلى آخر شخص مشارك فى المسلسل، لم تكن هناك صعوبات كثيرة إلا أن فترة التصوير كانت فى جائحة كورونا.لا بالعكس أري أنه أثر عليه بالإيجاب، فالناس كانت تنتظره على أحر من الجمر كما يقولون، والحمد لله ردود أفعال الجمهور بعد عرضه إيجابية بدرجة كبيرة.توقعت أن المسلسل يعجب الجمهور، لأن العمل من إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم "لطفي طارق، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع"، وغيرهم، والحمد لله المسلسل "نمبر وان" الآن.المسلسل يناقش التطرف الديني، وهو أن هناك بعض الناس تتحدث باسم الدين من أجل الحكم والسيطرة، وهذا لا يناسب ديننا الإسلام، فالدين يسر وليس عسر.المنافسة قوية جدا هذا العام، فهناك الكثير من الأعمال قيمة وقوية هذا العام، وهذا يليق باسم مصر وتاريخها، فالدراما فى مصر أصبحت رقم واحد، واكتسحت الدراما التركية.وأتابع حاليا "موسي، نسل الأغراب، اللي مالوش كبير، لعبة نيوتن، ملوك الجدعنة".الصيدلة مهنة عظيمة بالنسبة لي وأعتبرها مهمة جدا كدراسة وهي مهنة مارستها لسنوات من أجل تحسين دخلي ولكن التمثيل من الأساس كان حلمي، ولكن كنت أنتظر الفرصة لكي أحقق حلمي، وأنا فخورة بدراستي ولكن حبي للتمثيل كان أكثر.