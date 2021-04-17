الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بدأ منذ اليوم، ويستمر حتى يوم الإثنين، موضحة أن ذروة الارتفاع يكون يوم الإثنين.





ولفتت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى يوم الإثنين ٤١ درجة.





وأضافت أنه بذلك يسود طقس شديد الحرارة خلال الفترة من (السبت إلى الإثنين) على كافة الأنحاء.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، خامس أيام رمضان، الموافق 18 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس شديد الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.