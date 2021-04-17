سيد رجب لـ"الفجر الفني": فخور بمشاركة منى زكي في "لعبة نيوتن".. ودوري لا يمكن تحديد ملامحه (حوار)

في البداية.. ما سبب حماسك لخوض تجربة "لعبة نيوتن"؟



حدثنا عن تفاصيل شخصيتك فى المسلسل؟



كيف كان التعاون مع النجمة منى زكي؟



ما سبب تسمية المسلسل بـ"لعبة نيوتن"؟



ماذا عن تجربتك فى مسلسل"موسى" مع الفنان محمد رمضان؟



هل تفضل عرض أعمالك الفنية فى الماراثون الرمضاني عن عرضها في الأيام العادية؟



حدثنا عن نقطة انطلاقة سيد رجب فى مشواره الفني؟







هل تتمنى أن تقدم عمل تاريخي خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى خوض هذه التجربة، ولكن هناك عدة شروط، أولها الفكرة والشكل والتصميم وأن يكون العمل مكتوبًا بشكل جيد، وأن يكون هناك إخراج متميز، لكي يركز على كافة التفاصيل لنجاحها.



هل وارد أن تشارك فى برامج المقالب.. وتعليقك على برنامج رامز جلال؟

أخاف من المشاركة فى برامج المقالب وللأسف لا أتابع برنامجه.

أخاف من المشاركة فى برامج المقالب وللأسف لا أتابع برنامجه. أتمنى خوض هذه التجربة، ولكن هناك عدة شروط، أولها الفكرة والشكل والتصميم وأن يكون العمل مكتوبًا بشكل جيد، وأن يكون هناك إخراج متميز، لكي يركز على كافة التفاصيل لنجاحها.

بموهبته الفريدة، استطاع أن يثبت أن النجومية ليس لها علاقة بالسن، دخل قلوب الجماهير ببساطته وقدرته على تجسيد الشخصية التى يقدمها كأنها هو، فكان أب لكل بنت بعد دوره فى مسلسل "أبو العروسة"، كما قدم العديد من الأدوار المميزة، وفى كل دور يترك بصمة واضحة فى العمل الذى يشارك فيه، يخوض الآن تجربة جديدة عليه من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" مع النجمة مني زكي.حرص "الفجر الفني" على إجراء حوار خاص مع النجم سيد رجب، ليكشف لنا تجربته فى مسلسل "لعبة نيوتن"، تعاونه مع النجمة مني زكي، تفاصيل شخصيته فى العمل، تعليقه على برامج المقالب، انطلاقته الحقيقية فى مجال التمثيل.وإلى نص الحوار:تجربة جديدة ومختلفة، فالمسلسل إنساني واجتماعي وشاعري، وبه أنواع الدراما التى توجد في جميع المسلسلات، بالإضافة إلى أن فريق العمل فأنا أحبهم على المستوي الفني والشخصي، وسعيد جدا بهذه التجربة، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور، كما أن السيناريو مكتوب بشكل جميل جدا وملفت لأي ممثل، وكان حلم حياتي العمل مع المخرج تامر محسن.دوري مبني على الغموض، لا يمكن تحديد ملامحه، فكل حلقة ألعب شخصية جديدة، وفى نهاية المسلسل ستتضح تفاصيل الشخصية.شاركت مني زكي من قبل فى مسلسل " آسيا"، وأنا فخور جدا بمشاركتي لها فهى ممثلة موهوبة، وتساعد الممثل الذى يقف أمامها، وسعدت جدا بتجربتي معها، هى وفريق العمل بأجمعه.لكل فعل رد فعل، وهذه هي فكرة مسلسل لعبة نيوتن.تجربة جديدة ومختلفة أيضاً، فهي ليست متوقفة على الصعيد فقط، فقد تم التصوير فى الصعيد واسكندرية والقاهرة، وأنا سعيد بهذه التجربة.أفضل تواجد الدراما طوال العام، ولا تكون مرتبطة بشهر رمضان فقط، لأن الجمهور يشاهد التليفزيون طوال العام وليس في الشهر الكريم فقط.نقطة انطلاقي من خلال السينما، في فيلم "إبراهيم الأبيض"، واعتبرها نقلة كبيرة بالنسبالي، رغم أن دوري كان صغير ولكنه أثر في المشاهد، وأيضا مسلسل "الحارة" وفيلم "الشوق".