تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحديث مازال مستمرا عن رغبة ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده في 2022.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد سيرفض طلب باريس سان جيرمان بوضع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في صفقة مبابي.





وأكد البرنامج الإسباني أن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن فينيسيوس البالغ من العمر 20 عاماً، حيث أن الملكي يرى أن النجم البرازيلي سيكون حاضر ومستقبل الفريق.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن باريس سان جيرمان يعمل على تجديد عقد مبابي لأطول فترة ممكنة ومع ذلك لم يحسم النجم الفرنسي موقفه بعد في ظل رغبته بالإنضمام إلى ريال مدريد.



