خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

قال الدكتور محيي الدين سليمان، وكيل مستشفى حميات العباسية، إن إصابات فيروس كورونا أكثر بين الشباب في الموجة الثالثة لكورونا.





ونوه "سليمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن كورونا أصبحت تصيب أسر كاملة.



