Advertisements

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 12:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور محيي الدين سليمان، وكيل مستشفى حميات العباسية، إن إصابات فيروس كورونا أكثر بين الشباب في الموجة الثالثة لكورونا.

ونوه "سليمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن كورونا أصبحت تصيب أسر كاملة.

وأشار إلى أن أغلب الوفيات من بعد عمر الخمسين، ولكن أصبح هناك وفيات بين الشباب، متابعًا: "أسرة المستشفى أصبحت ممتلئة بالمرضى، ولكن مازلنا نسيطر على الوضع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرضى كورونا كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مدرب الفراعنة السابق: هذا اللاعب رفض الأهلي لأنه زملكاوي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع كوبر بسبب الشناوي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تصريحات صادمة.. الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يتوفر إلا بعد عام

طبيب يفجر مفاجأة بشأن حالة أصغر مصاب بفيروس كورونا في مصر

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن أعراض ما بعد كورونا

وزير الصحة الأسبق: الموجة الثانية لكورونا مستمرة شهرين آخرين

الصحة: حالات الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارًا ولكنها أقل حدة

بعد تزايد إصابات كورونا.. رسالة حادة من الصحة للمواطنين (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة