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خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا
السبت 17/أبريل/2021 - 12:39 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور محيي الدين سليمان، وكيل مستشفى حميات العباسية، إن إصابات فيروس كورونا أكثر بين الشباب في الموجة الثالثة لكورونا.
ونوه "سليمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن كورونا أصبحت تصيب أسر كاملة.
وأشار إلى أن أغلب الوفيات من بعد عمر الخمسين، ولكن أصبح هناك وفيات بين الشباب، متابعًا: "أسرة المستشفى أصبحت ممتلئة بالمرضى، ولكن مازلنا نسيطر على الوضع".
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