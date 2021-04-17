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مصطفى بكري: أزمة تكليف الصيادلة تثير الاستياء بين الخريجين (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 02:38 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة تكليف الصيادلة أثارت الاستياء بين خريجي صيدلة دفعتي (2018 و2019).

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، حالة من الحزن والاستياء سادت بين خريجي صيدلية دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بدلا من الفرحة بالتكليف الذي طال انتظاره لأكثر من 3 سنوات بسبب تعيين جزء من الدفعة وهم الحاصلون على تقدير امتياز وجيد جدًا.

وأضاف أنه بعد حركة التكليف أكثر من 19 ألف خريج لا يعلموا مصيرهم، وتساءل بكري: "هل من الممكن أن تعلن وزارة الصحة أسماء جديدة من الخريجين؟"، لافتا إلى أن أزمة حركة التكليف أثارت الدهشة والاستغراب لدى الصيادلة في عدة نقاط أولها على أي أساس تم تحديد التوزيع الجغرافي، ولماذا لم يتم مراعاة ظروف الصيادلة الإناث وخاصة المتزوجات.

وقال: هل قانوني تعيين جزء من الخريجين دون الآخرين، وماذا سيكون وضع الوزارة إذا استندوا للقانون، ولماذا لم تعلن الوزارة الحد الأدنى للمجموع الاعتباري للجهات التي تقوم بالتوزيع، ثالثا فإن دمج نتيجة تكليف قسمي صيدلة العام والاكلينيكي رغم فصلهم أثناء تسجيل الرغبات وهذا مخالف لما كان يحدث من قبل.

وأكد أن هناك عددًا من خريجي الصيادلة تعرضوا للظلم وفي احتياج من وزيرة الصحة أو الدكتور سحر حلمي مدير إدارة التكليف أن يكشفوا عن ما حدث وعلى أسس تم تكليف جزء ولم يكلف الآخر.

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مصطفى بكري بوابة الفجر الفجر

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