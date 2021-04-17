أستاذ اقتصاديات الصحة: احذروا الشعور بالأمان الزائف من فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك شعور لدى المواطنين بنوع من الامان الزائف تجاه جائحة كورونا، والذي بدوره أدى إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أننا في بداية الموجة الثالثة وليس الذروة، متوقعا أننا قد نسجل 1000 حالة يوميا خلال الفترة المقبلة، منوها بأن الحصول على لقاح كورونا سيساهم في تقليل أعداد الوفيات.



