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أستاذ اقتصاديات الصحة: احذروا الشعور بالأمان الزائف من فيروس كورونا
السبت 17/أبريل/2021 - 02:57 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك شعور لدى المواطنين بنوع من الامان الزائف تجاه جائحة كورونا، والذي بدوره أدى إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أننا في بداية الموجة الثالثة وليس الذروة، متوقعا أننا قد نسجل 1000 حالة يوميا خلال الفترة المقبلة، منوها بأن الحصول على لقاح كورونا سيساهم في تقليل أعداد الوفيات.
وأكد أن لقاحات كورونا آمنة، والأثار الجانبية التي ظهرت بسيطة، ولا تشكل قلقا، منوها بأن معظم الحالات التي تعرضت لتجلطات نتيجة الحصول على اللقاح على مستوى العالم كانت لسيدات، ولكن عدد الحالات لا يذكر مقارنة بالعدد الذي حصل على اللقاح، مؤكدا أنه لم يسجل أي حالة لشخص حصل على لقاح كورونا.
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