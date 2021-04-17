كلاسيكو الكرة المصرية.. الغيابات تضرب الأهلي والزمالك يسعي للتمسك بالصدارة

سيكون قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك على موعد بعد 24 ساعة، لخوض مباراة قمة الدور الأول للدوري المصري، المؤجلة من الجولة الرابعة.





سيسعى متصدر المسابقة إلى تحقيق الفوز من أجل حصد عدة أهداف، لخصها مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في التمسك بصدارة الدوري، والسعي للفوز باللقب".





وأضاف كارتيرون في محاضرة مطولة للاعبين كشف عنها الموقع الرسمي للزمالك: "المباراة ليست سهلة، ويجب التعامل بحذر شديد، وعدم النظر للغيابات التي يعاني منها المنافس".





ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ولكن من 11 مباراة.





ويأمل الزمالك في تعويض خروجه المبكر من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بالمنافسة على اللقبين المحليين.





وتأهل الزمالك قبل يومين لدور الـ16 في كأس مصر، ولا يعاني من أي غيابات في صفوفه، باستثناء إمام عاشور، وأحمد عيد، بعد إيقافهما بسبب فيديو مثير للجدل.





ومن جهة أخرى، سيعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى حد كبير على عدد من البدلاء، بعد أن أجبرته ظروف إصابة العديد من العناصر الأساسية على تجربة هؤلاء البدلاء.





وبات الأهلي في موقف صعب بسبب إصابة حارسه الدولي، وأهم عناصره محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد، لكنه يأمل أن تأتي العينة الثانية لمسحته الطبية سلبية.





وحرص الجهاز الفني طوال اليومين الماضيين على تهيئة الحارس البديل علي لطفي نفسياً، ليكون حارس مباراة القمة إذا ما غاب الشناوي بالفعل.





وسيغيب عن تشكيلة الأهلي أيضاً الظهير الأيسر علي معلول، الذي لم يكتمل تعافيه من تمزق في العضلات منذ مشاركته أمام بايرن ميونخ الألماني في مونديال الأندية قبل شهرين.





وإلى جانب معلول، سيغيب أيضاً حمدي فتحي بسبب إصابته في الذراع مع منتخب مصر، إلى جانب محمود وحيد بديل معلول، ومحمد هاني، وجونيور أجايي.





وأصبح الحكم الدولي محمود البنا أبرز المرشحين لإدارة لقاء القمة، إلى جانب محمد معروف، وإبراهيم نور الدين.





وتقام مباراة القمة هذه المرة في ظل أجواء متوترة بين الناديين الكبيرين، في أعقاب أحداث مباراة الفريقين في دوري الشباب، والتي أعقبها خروج عدد من ناشئي الزمالك عن النص والروح الرياضية، ونالوا عقوبات من اتحاد الكرة.



