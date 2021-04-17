بدرجات الحرارة.. تحذيرات مهمة بشأن طقس اليوم السبت

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، من طقس اليوم السبت، خامس أيام رمضان، الموافق 18 إبريل 2021.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس شديد الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

