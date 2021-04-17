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بدرجات الحرارة.. تحذيرات مهمة بشأن طقس اليوم السبت

السبت 17/أبريل/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، من طقس اليوم السبت، خامس أيام رمضان، الموافق 18 إبريل 2021.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس شديد الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

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