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طبيب: كورونا منتشرة بين الشباب.. وفقدان الوعي من أعراض الموجة الثالثة

السبت 17/أبريل/2021 - 05:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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حذر الدكتور محيي الدين سليمان، وكيل مستشفى حميات العباسية، من تزايد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هناك أعراض جديدة في الموجة الثالثة مثل؛ فقدان الوعي وتأثير على المخ إلى جانب التهابات رئوية تسبب الوفاة والنزلات المعوية والأعراض التنفسية.

وأوضح "سليمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الفيروس يتحور ويغير من أعراضه.

ونصح وكيل مستشفى حميات العباسية، المواطنين بعدم التجمع في عزومات رمضان لتقليل انتشار فيروس كورونا، منوهًا بأن إصابات فيروس كورونا أكثر بين الشباب في الموجة الثالثة لكورونا، لافتًا إلى أن كورونا أصبح يصيب أسر كاملة.

وأشار إلى أن أغلب الوفيات من بعد عمر الخمسين، ولكن أصبح هناك وفيات بين الشباب، متابعًا: "أسرة المستشقى أصبحت ممتلئة بالمرضى، ولكن مازلنا نسيطرعلى الوضع".

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