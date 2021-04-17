Advertisements

عاجل.. استمرار ارتفاع وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

السبت 17/أبريل/2021 - 12:59 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162170 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
هذا، وسجلت مصر أمس 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و41 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بيان كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ 12 دقيقة

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ 43 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعة و 11 دقيقة

مدرب الفراعنة السابق: هذا اللاعب رفض الأهلي لأنه زملكاوي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع كوبر بسبب الشناوي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كلاسيكو الكرة المصرية.. الغيابات تضرب الأهلي والزمالك يسعي للتمسك بالصدارة

منذ نصف ساعة

تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات ووفيات كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة