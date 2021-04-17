لابورتا يعلق على التجديد لميسي

نقلت وسائل إعلام إسبانية تصريح لخوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني بشأن مسألة تجديد عقد نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.





ولفت البرنامج الإسباني أن تقارير صحفية إسبانية أكدت أن لابورتا يخطط لمنح ميسي عرضًا لتجديد عقده مقابل 30 مليون يورو سنويًا.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي ارتبط بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي في حالة رحيله عن الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعن التجديد لميسي، قال لابورتا في تصريحات نقلها البرنامج الإسباني:"كل شي يسير في الطريق الصحيح".



