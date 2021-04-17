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قائمة بيراميدز الرسمية لمواجهة المحلة

السبت 17/أبريل/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة غزل المحلة والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء غد السبت على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر 

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي

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