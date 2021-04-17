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أحداث مثيرة في الحلقة الرابعة من مسلسل "ضد الكسر"

السبت 17/أبريل/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل "ضد الكسر " بطولة النجمة نيللي كريم ، وانتهت الحلقة السابقة بذهاب الضابط هاني رئيس المباحث وهو هشام إسماعيل ، إلى منزل سينتيا خليفة 'مايا'، للتحقيق معها.

وأثناء التحقيق وجه لها تهمة الشروع في قتل نيللي كريم 'سلمى'، ونصحها بإبلاغ سفاراتها الأمريكية، لأن الإجراءات القانونية ستبدأ ضدها بناء على التحقيقات، وجرى التحرك ضدها بعد التحقيق مع محمد فراج كريم زوج سلمى ليخبرهم أنه خلال وقوع الحادث كان في مكان آخر وهو بيت مايا.

وشهدت الحلقة الرابعة بمعرفة لقاء الخميسى والتي تجسد شخصية نادين بخيانة كريم، لسلمى وهددته بأنها ستقول لصديقتها سلمى، أو تلفت انتباهها لتكتشف خيانته وأنكر كريم خيانته لها مؤكداً أنه يحب زوجته.

وفى مشهد فلاش باك، جمع بين سلمى وصلاح ' مصطفى درويش' وهى تعطيه أموالا تبين أن هناك سر يجمعهما وتم الكشف عن أن سلمى لديها ابن منه، وهددها بأنه سيفضحها أمام زوجها ولن يتركها طوال حياتها.

مسلسل ضد الكسر الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، تزوجت من شخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته كثيرة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض سلمى لمحاولة قتل، وتجرى محاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها في غيبوبة بالمستشفى.

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