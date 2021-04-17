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الكشف عن موعد عودة الجماهير في الملاعب الإيطالية

السبت 17/أبريل/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
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سيتم السماح لما يصل إلى ألف متفرج بحضور المباريات المقامة في الهواء الطلق، اعتباراً من الأول من مايو (أيار) المقبل، عندما تخفف إيطاليا من الحظر المفروض على المشجعين في الملاعب بالمناطق الأقل تضرراً بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة الإيطالية الجمعة، إنه سيسمح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في "المناطق الصفراء" الإيطالية.

وهذا يعني أيضاً أنه يمكن للجماهير حضور دورة روما الألف نقطة للماسترز في الفترة بين 9 و16 مايو (أيار).

ومنحت السلطات الضوء الأخضر الأسبوع الحالي لما يصل إلى 17 ألف مشجع لحضور المباريات الأربع المقررة في كأس أوروبا الصيف المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، بينها مباريات المنتخب الوطني الثلاث في دور المجموعات.

وكانت إيطاليا أغلقت ملاعبها أمام الجماهير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

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