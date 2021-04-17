عاجل.. جيش الاحتلال يهاجم عددًا من المناطق في قطاع غزة

أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجم عدة مناطق في قطاع غزة.





وقالت إن جيش الاحتلال هاجم عددا من الأهداف لحركة حماس ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.





وفي وقت سابق، أصدرت بلدية سديروت بيانا، قالت فيه إن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة خارج سديروت، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.