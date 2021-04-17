خبر سار في الأهلي قبل القمة

أعلن مسؤولو النادي الأهلي جاهزية أحد نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





جاهزية أكرم توفيق لمواجهة الزمالك

وأوضح مسؤولو الأهلي أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، أصبح جاهزا لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.





وشارك أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في مران المارد الأحمر الأخير بعد تعرضه للإصابة في لقاء النصر بكأس مصر، حيث تلقى كدمة قوية في الذراع.





وشهد المران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواصلة الثنائي المصاب حمدي فتحي ومحمود وحيد أداء التدريبات التأهيلية، ضمن برنامج العودة من الإصابة.





وتقام مواجهة الزمالك ضد الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.



