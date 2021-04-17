Advertisements

خبر سار في الأهلي قبل القمة

السبت 17/أبريل/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
أعلن مسؤولو النادي الأهلي جاهزية أحد نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

جاهزية أكرم توفيق لمواجهة الزمالك
وأوضح مسؤولو الأهلي أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، أصبح جاهزا لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وشارك أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في مران المارد الأحمر الأخير بعد تعرضه للإصابة في لقاء النصر بكأس مصر، حيث تلقى كدمة قوية في الذراع.

وشهد المران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواصلة الثنائي المصاب حمدي فتحي ومحمود وحيد أداء التدريبات التأهيلية، ضمن برنامج العودة من الإصابة.

وتقام مواجهة الزمالك ضد الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 5 ساعات

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ أقل من ساعتين

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

كلاسيكو الكرة المصرية.. الغيابات تضرب الأهلي والزمالك يسعي للتمسك بالصدارة

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. جيش الاحتلال يهاجم عددًا من المناطق في قطاع غزة

منذ ساعة الا ربع

مدرب الفراعنة السابق: هذا اللاعب رفض الأهلي لأنه زملكاوي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع كوبر بسبب الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة