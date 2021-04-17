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بنزيما يحسم مستقبله مع ريال مدريد

السبت 17/أبريل/2021 - 02:10 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أصبح قريبًا من الاتفاق مع نجم هجوم الفريق الفرنسي كريم بنزيما من أجل تجديد عقده حتى نهاية عام 2023.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه سيتم التوقيع على العقد الجديد بين ريال مدريد ومهاجمه بنزيما قبل نهاية الموسم الحالي وذلك في حالة عدم حدوث أي شيء يمنع ذلك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد بنزيما ينتهي في عام 2022 لكن الملكي يرغب في حسم أمر التجديد مع نجمه الفرنسي مبكرا وذلك كمكافأة له على ما يقدمه في الموسم الحالي والآداء الرائع الذي ساهم بشكل كبير في تأهل ريال مدريد للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والاستمرار في المنافسة على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تجديد ريال مدريد المبكر لبنزيما لا يعتبر خروج عن القرار الداخلي المتخذ بالتجديد للاعبين الذين تجاوزا الـ 30 من العمر لموسم واحد فقط ولكنه اتفاق مسبق مع النجم البالغ من العمر 33 عاما والذي يتوقع أن يستمر في صفوف الملكي حتى عامه الـ 35.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق مع بنزيما يأتي على عكس مما قام به ريال مدريد مع قائده سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش، حيث لم يتم التجديد لهما بعد على الرغم من دخولهما في الموسم الأخير من عقودهما.

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