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حقيقة توقيع محمد مجلي للزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع في داخل نادي المقاولون العرب، حقيقة توقيع محمد مجلي لاعب خط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصفوف الزمالك خلال الأيام الماضية.

وارتبط إسم نادي الزمالك بالتعاقد مع محمد مجلي لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب، خلال الفترة المقبلة، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأكد المصدر، أن محمد مجلي لم يوقع لصفوف نادي الزمالك، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار المصدر، أن حتى هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي للتعاقد مع محمد مجلي الذي يرتبط بعقد مع الفريق، ولا يحق له الرحيل دون موافقة إدارة المقاولون.

وأوضح المصدر، أن نادي المقاولون العرب سيدرس العروض المقدمة للاعب حال وصول عرض رسمي، ولكن الحديث عن توقيع اللاعب غير منطقى وليس له أي أساس من الصحة.

وخاض محمد مجلي في الموسم الحالي مع فريق المقاولون العرب، 15 لقاء، ويعتبر أحد العناصر الأساسية في تشكيل عماد النحاس.

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