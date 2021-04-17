نجلاء بدر تدخل في نوبة هلع.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة من "بين السماء والأرض"



بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل بين السماء والأرض، بمكالمة بين درة ومصطفى درويش، وتسأله ماذا سيحدث لحميد الذي يجسده هاني سلامة، وبعدها تعود الكاميرا للاسانسير.





وتتوالي الأحداث ويكتشف محمد ثروت وجود سكينة مع محمود الليثي. ويهدده الأخير إذا تكلم أنه سيقوم بذبحه.



تدخل نجلاء بدر في نوبه هلع وتنادي " لا أريد أن أموت في الأسانسير"، وبعدها يعود إلى الوراء فلاش باك ليكمل تفاصيل حياة الأبطال قبل أن يأتوا إلى الأسانسير.





يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.