موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

يواجه فريق برشلونة نظيره أتليتك بلباو، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم السبت، على ملعب الأولمبيكو في إشبيلية.





وتقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وكان البارسا تأهل إلي نهائي كأس الملك، بعدما أقصى إشبيلية في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، حيث خسر ذهابًا بهدفين نظيفين في ملعب الفريق الأندلسي.





بينما صعد الفريق الباسكي إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف في الإياب، في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مثل مباراة الذهاب.





يذكر ان أتلتيك بلباو خسر نهائي البطولة الماضية، موسم 2019-20، بعد الهزيمة أمام ريال سوسييداد، بهدف نظيف يوم 3 أبريل الحالي.



