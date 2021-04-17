مسلسل "الاختيار 2" .. ملخص الحلقة الرابعة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" عدد من الأحداث الشيقة.ويرصد "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة:إنقاذ أحد الضباط من تعذيب الإخوان.أنقذ المقدم يوسف الرفاعي و محمد مبروك أحد الظباط المندسين داخل اعتصام رابعة عقب كشف سره والرغبة في تعذيبه.تعرض والد الرائد يوسف الرفاعي لوعكة صحية.تعرض والد الرائد لأزمة بسبب ارتفاع ضغط الدم والذي يجسد دوره الفنان هادي الجيار ولكنه خرج من المستشفى.ظهور بشرى لأول مرة وأشرف عبد الباقي.ظهرت بشرى والتي تجيد دور "رشا" زوجة الظابط الشهيد محمد مبروك كما ظهر أشرف عبد الباقي والذي يجسد دور ظابط.التنظيم لعملية فض رابعة.نظم المسئولين لعملية فض رابعة والتي أقيمت يوم 14 أغسطس عام 2013.بدء عملية فض رابعة.انتهت الحلقة بالإستعداد لتنفيذ عملية فض رابعة حيث ناشدت القوات المواطنين لإلتزام منازلهم و غلق شرف منازلهم.