الكشف عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

كشف مصدر مطلع داخل الجبلاية عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري

وأوضح المصدر أن لجنة الحكام استقرت على الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه أبوالرجال وأحمد حسام طه مساعدين وحكم سيكون على الأرجح أمين عمر، لمواجهة الأهلي والزمالك.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الجبلاية يثقون في الحكم المصري لإدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم 18 أبريل الجارى.





وتنقل مواجهة القمة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.



