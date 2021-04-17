تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

يواجه فريق برشلونة نظيره أتليتك بلباو، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا اليوم السبت، على ملعب الأولمبيكو في إشبيلية، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: أوسكار مينغويزا، رونالد أراخوا، لينغليت.

خط الوسط: ديست، فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، جوردي ألبا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.



