سميحة أيوب وسهر الصايغ يبدعان في تجسيد مشهد الوحدة الوطنية بـ"الطاووس"





شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الطاووس"، تصاعد الأحداث بشكل مثير ومشوق، والتي كانت بدايتها مع ذهاب أمنية"سهر الصايغ"، إلي المحامي كمال الأسطول"جمال سليمان"، لكي يقوم بالدفاع عنها ضد هولاء الشباب أبناء أصحاب النفوذ والذين قاموا بالاعتداء عليها واغتصابها، وبالفعل يذهبا إلي الشهر العقاري ويتولى مهمة الدفاع عنها في جميع القضايا خلال الفترة المقبلة، ويقوم كمال برفع دعوة ضد مرتكبي واقعة الاعتداء عليها ويتقدم ببلاغ للنائب العام.









كما يطلب كمال الإسطول من جارته وصديقته المسيحية ماتيلدا الشخصية التي تقدمها "سميحة أيوب"، أن تعيش أمينة معها في المنزل، وترحب جدا بهذا الأمر.









وفي لفتة رائعة من قبل المخرج رؤوف عبد العزيز، عن الروح الوطنية والوحدة الوطنية بين الهلال والصليب، قدم لنا كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وسهر الصايغ، مشهد بديع يعبر عن مدى علاقة الحب والتلاؤم بين الهلال والصليب، من خلال ما فعلته ماتيلدا"سميحة أيوب"، عندما قامت بالذهاب الي السوق وإحضار" سجادة صلاة" وإسدال لامنية، من أجل الصلاة، بل والذهاب إلي اخذ "الصليب" من مكانة في غرفة امينة" سهر الصايغ" وهو ما ترفضة تماما، في مشهد أقل من يقال عنه أنه بديع، أستطاع من خلاله المخرج أن يعبر لنا عن مدى روح المحبة في مصر بين المسلم والمسيحي بشكل بسيط وسلسل.









يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.







