Advertisements

سميحة أيوب وسهر الصايغ يبدعان في تجسيد مشهد الوحدة الوطنية بـ"الطاووس"

السبت 17/أبريل/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الطاووس"، تصاعد الأحداث بشكل مثير ومشوق، والتي كانت بدايتها مع ذهاب أمنية"سهر الصايغ"، إلي المحامي كمال الأسطول"جمال سليمان"، لكي يقوم بالدفاع عنها ضد هولاء الشباب أبناء أصحاب النفوذ والذين قاموا بالاعتداء عليها واغتصابها، وبالفعل يذهبا إلي الشهر العقاري ويتولى مهمة الدفاع عنها في جميع القضايا خلال الفترة المقبلة، ويقوم كمال برفع دعوة ضد مرتكبي واقعة الاعتداء عليها ويتقدم ببلاغ للنائب العام.


كما يطلب كمال الإسطول من جارته وصديقته المسيحية ماتيلدا الشخصية التي تقدمها "سميحة أيوب"، أن تعيش أمينة معها في المنزل، وترحب جدا بهذا الأمر.


وفي لفتة رائعة من قبل المخرج رؤوف عبد العزيز، عن الروح الوطنية والوحدة الوطنية بين الهلال والصليب، قدم لنا كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وسهر الصايغ، مشهد بديع يعبر عن مدى علاقة الحب والتلاؤم بين الهلال والصليب، من خلال ما فعلته ماتيلدا"سميحة أيوب"، عندما قامت بالذهاب الي السوق وإحضار" سجادة صلاة" وإسدال لامنية، من أجل الصلاة، بل والذهاب إلي اخذ "الصليب" من مكانة في غرفة امينة" سهر الصايغ" وهو ما ترفضة تماما، في مشهد أقل من يقال عنه أنه بديع، أستطاع من خلاله المخرج أن يعبر لنا عن مدى روح المحبة في مصر بين المسلم والمسيحي بشكل بسيط وسلسل.


يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


أخبار تهمك

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ ساعة الا ربع

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة توقيع محمد مجلي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يهاجم عددًا من المناطق في قطاع غزة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

04:40 ص

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة