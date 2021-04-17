تصنيف المنتخب المصري والسعودي قبل أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل.





ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في الأولمبياد وقد حل بين فرق التصنيف الثالث، حيث جاء التصنيف كالتالي:





المستوى الأول: اليابان، الأرجنتين، البرازيل، كوريا.





المستوى الثانى: المكسيك، ألمانيا، أسبانيا، هندوراس.





المستوى الثالث: مصر، كوت ديفوار، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا.





المستوى الرابع: فرنسا، رومانيا، السعودية، أستراليا.





بينما تم تصنيف منتخبات السيدات وعددها 12 منتخب على النحو التالى:





المستوى الأول: اليابان، الولايات المتحدة، هولندا.





المستوى الثانى: السويد، بريطانيا، البرازيل.





المستوى الثالث: كندا، الصين، أستراليا.





المستوى الرابع: تشيلى، زامبيا، نيوزيلندا.





ومن المقرر أن تقام قرعة المسابقة يوم الأربعاء المقبل 21 من شهر أبريل الجاري.



