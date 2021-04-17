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عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني
السبت 17/أبريل/2021 - 04:40 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن أثيوبيا أصدرت تصريحات عنيفة بشأن سد النهضة، ويدعون أنهم لم يحصلوا على حصتهم من المياه، معقبا: "إنتم المية كلها عندكم.. إحنا اللي عايزين حقنا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن الخرطوم تواجه مشكلة كبيرة بسبب سد النهضة، منوها بأن إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني للسد.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "إثيوبيا دايسة جامد، وتصريحاتهم عدوانية وليس لها علاقة بالتعاون أو حسن الجوار".
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