موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي، يوم السبت 17 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النصف نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق فريق أرسنال اللقب في النسخة الماضية على حساب تشيلسي في المباراة النهائية، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



