محمد جمعة لـ"الفجر الفني": تجربتي فى "هجمة مرتدة" مهمة جدا.. والصحافة هي لسان الناس (حوار)

يخوض تجربة جديدة ولكن بشخصية قريبة من شخصيته الحقيقية، من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يناقش ملف مهم من ملفات المخابرات المصرية، واستطاع أن يلفت انتباه الجميع فور عرض أولي حلقاته على شاشات التلفزيون.التقي "الفجر الفني" بالنجم محمد جمعة، ليكشف لنا كواليس مشاركته في مسلسل "هجمة مرتدة"، أوجه التشابه بين شخصيته فى العمل والحقيقة، تعليقه على دور الصحافة والإعلام فى القضايا الوطنية، رأيه فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وإلى نص الحوار:



فى البداية .. حدثنينا عن تجربتك فى مسلسل "هجمة مرتدة"؟

تجربتي فى مسلسل "هجمة مرتدة"، مهمة جداً لأن العمل يناقش ملف مهم من ملفات المخابرات المصرية، كما أن الدور الذي أقدمه حمسني للمشاركة، بالإضافة إلى فريق العمل على رأسهم النجم أحمد عز.





ماهي تفاصيل شخصيتك في "هجمة مرتدة"؟

أجسد شخصية صحفى وطنى وواجهة مشرفة للصحفيين حيث أقدم الجانب الإيجابى فى عالم الصحافة والنموذج الطيب والوطنى فيها.





هل عملك بمهنة الصحافة من قبل سهل عليك الدور؟

بالفعل كان سهل بالنسبة لى، وذلك بسبب خبرتي فى مجال الصحافة، ولكنى أضافت إلى الدور بعض الأشياء.





ما أوجه التشابه بينك وبين شخصيتك فى العمل؟

أوجه التشابه الصدق، فأنا فى عملي صادق وفى حياتى صادق مثل الشخصية التى أقدمها.



من وجهة نظرك ما دور الإعلام والصحافة تجاه القضايا الوطنية ؟

الصحافة لها دور عظيم جدا، فأنا اعتبرها لسان الشعب وليس فقط السلطة الرابعة، فهى التى تظهر حقائق غائبة عن الناس.





ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير ؟

لا يوجد صعوبات كثيرة، ولكن من أصعب المشاهد التى كانت تصور فى الشتاء ونحن فى الصيف، فكان لابد علينا أن نرتدي ملابس ثقيلة ودرجة الحرارة عالية.





كيف كان التعاون مع أحمد عز ؟

عملت مع النجم أحمد عز أكثر من خمس مرات، وهو بمثابة أخ لى، وأنا أشعر بالراحة أثناء العمل معه، وسعدت جدا بتجربتي معه فى "هجمة مرتدة"، وللأسف الشديد فى هذا العمل لاتوجد مشاهد تجمعنا سويا.





هل تتوقع أن يحظي المسلسل بشعبية كبيرة كما حدث فى مسلسل الاختيار ١؟

"الاختيار" حالة استثنائية عند الناس، ولكن "هجمة مرتدة" عمل مهم ولابد من مشاهدته لمعرفة حقائق كثيرة، والإجابة عن بعض الأسئلة التى تدور فى عقولنا.





ما رأيك فى المنافسة الرمضانية هذا العام؟

الموسم الرمضاني هذا العام قوي جدا، لأنه مليء بالأعمال الدرامية القوية، والفائز فى ذلك هو الجمهور، وأنا حقيقي فخور بكل عمل مشارك فى رمضان.









