مفاجأة في حراسة مرمي الزمالك أمام الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعود لحماية عرين فريقه في مواجهة الأهلي القادمة، بمسابقة الدوري الممتاز.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد منح جنش راحة من مباراة حرس الحدود الأخيرة بكأس مصر، والتي دفع خلالها بمحمد أبو جبل في التشكيل الأساسي، وفاز الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وأكد المصدر، أن كارتيرون يفكر في إعادة جنش للمشاركة كأساسي في مباراة القمة القادمة، بعدما صنفه المدير الفني الفرنسي كحارس أول للفريق.



