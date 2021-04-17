تعرف على ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "موسى"









بدأت الحلقة الرابعة من مسلسا موسى، بإتهام مسعد شفيقة شقيقة موسى بالزنا، لانها حامل وهو كبير في السن، فطلقها، ذهب موسى لعائلته لكي يتطمأن عليهم، ووجد والدته وشقيقته يحضروا الغفر ويبحثون عنه داخل المنزل ولا يجدون له أثرا.





ساد الحزن في حياة موسى عقب قتل جيش الإنجليز لـ" رويعي" شقيقه، بعد أن أخذوه عنوة للجهادية، أرسل "صالحين" جد موسى له سلسلة شقيقه مع أحد رجال المطاريد، ومن بعدها قرر موسى الإنتقام.









وانتقم موسى لوفاة شقيقه، حيث قطار بضاعة للإنجليز، وقتل جميع الجنود بداخله برفقة رجال المطاريد، وبعدها اشتبك مع "جون" أحد رجالهم ، أخذ الإنجليز موسى أسيراً على ظهر حمار،وأرسله لشيخ البلد كإنذار له.



قالت صباح لشيخ البلد "شداد" ان يتزوج من "راوية"، لينجب ولدًا يكون من نسله.