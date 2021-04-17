جالطة سراي يستهدف ضم حاوي الأهلي

تحدثت تقارير صحفية تركية مساء اليوم الجمعة، عن اهتمام مسؤولي جالطة سراي التركي بالحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.





جالطة سراي يخطط لضم محمد مجدي أفشة

وذكرت صحيفة "sabah" التركية أن مسؤولي جالطة سراي التركي، يتابعوا محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تمهيدا لإرسال عرض رسمي للتعاقد معه في الموسم الجديد.





وأوضحت الصحيفة أن مستوى صانع ألعاب الأهلي المتميز في دوري أبطال إفريقيا جذب إليه أنظار كشافي جالطة سراي التركي، ويستعدوا لتقديم عرض رسمي إلى القلعة الحمراء لضم صاحب الـ25 عاما.





وكان مسؤولو جالطة سراي التركي، قد نجحوا في إستعارة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي لموسم ونصف مع أحقية الشراء النهائي.





وظهر مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بمستوى متميز مع فريقه الجديد جالطة سراي حيث سجل 5 أهداف بالدوري التركي وهدفا في الكأس.



