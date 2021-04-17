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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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حدد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المهاجم الصريح الذي يقود الفريق أمام الزمالك في المباراة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق، ان بيتسو موسيماني اختار محمد شريف، ليكون رأس الحربة في تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة القمة.

وقدم شريف مردود طيب خلال مباراة فريقه أمام النصر في كأس مصر، يوم الأربعاء الماضي، بجانب إحرازه هدف الفوز في المباراة التي سبقتها أمام سيمبا التنزاني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

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