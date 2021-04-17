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بوجبا: هذا هو الفرق بين مورينيو وسولسكاير

السبت 17/أبريل/2021 - 05:47 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قام النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتوجيه إنتقادات حادة إلي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، والسابق للأحمر.

وكان هناك خلافات بين بوجبا ومورينيو في الموسم الاخير، للمدرب البرتغالي داخل قلعة أولد ترافورد، وكان لا يشركه إلا في دقائق معدودة.

وقال بوجبا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الفرق بين علاقتك بسولسكاير ومورينيو؟ علاقتي مع أولي مختلفة، لأنه لا يقف ضد اللاعبين".

وأضاف: "ربما لن يختار سولسكاير اللاعبين في التشكيلة، لكنه لا يضعهم جانبًا وكأنهم غير موجودين في الفريق. هذا هو الفرق بين مورينيو وأولي".

وتابع بوجبا: "بمجرد أن كان لدي علاقة رائعة مع مورينيو، رأى الجميع ذلك، وفي اليوم التالي لا نعرف ما حدث هذا هو الشيء الغريب في علاقتي معه، لا أستطيع شرح ذلك لأنني حتى لا أعرف السبب".

وواصل: "ربما ينجح أسلوب لعب سولسكاير، لأنه أقرب قليلاً إلى اللاعبين. كل مدرب لديه طريقته الخاصة في التدريب والتعامل مع اللاعبين، وكلاعب عليك أن تتكيف. في بعض الأحيان الأمور تناسبك، وفي البعض الآخر لا تناسبك".

وأكمل اللاعب الفرنسي: "سولسكاير ساعد لوك شاو كثيرًا، لقد عاش اللاعب موسمًا صعبًا مع مورينيو، لكنه أثبت أنه يتمتع بالجودة التي لديه دائمًا وحصل على ثقة المدير الفني".

وحول تعليق مورينيو على تصريحات سولسكاير بشأن والد سون هيونج مين، نجم توتنهام، قال بوجبا: "لا أعرف ماذا حدث. أنا متأكد أن مورينيو قال شيئًا من شأنه أن يجعل الناس يتحدثون. إن هذا ما يفعله دائمًا".

وأردف: "لقد حصلنا على النتيجة التي أردناها في المباراة، واستمتعنا بتلك اللحظة، لكننا نعرف مورينيو ونعرف ما يحبه. لسنا بحاجة إلى حرب الكلمات معه. إننا نركز فقط على أنفسنا".

واختتم بوجبا: "لقد فزنا بالمباراة، بينما خسر مورينيو ولا يريد التحدث عن اللقاء. إنه يريد التحدث عن والد شخص ما، هذا ما يفعله. والجميع يعرف ذلك".

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