موقف أكرم توفيق من المشاركة أمام الزمالك

أصبح في حكم المؤكد دخول أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، يوم الأحد المقبل.





وصرح مصدر مطلع داخل الجهاز الطبي بالفريق، ان أكرم توفيق لا يعاني من أي إصابة، وسيتواجد في قائمة الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك.





وأشار ان الكدمة التي تعرض لها أكرم في مباراة النصر بكأس مصر، لن تمنعه من التواجد في مباراة الزمالك، خاصةً إنه خرج حتي لا تحدث أي مضاعفات.





ومن جانب آخر فإن وليد سليمان سيخضع لاختبار طبى، لتحديد إذا كان سيدخل القائمة أم لا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ومسألة مشاركته تخص الجهاز الفني.



