حكيم يفتتح أكبر خيمة رمضانية في مصر.. تعرف على التفاصيل



افتتح النجم حكيم، أكبر خيمة رمضانية في مصر وذلك بحضور اكثر من ٥٠٠ شخص ووسط أجواء عائلية و تحت شعار كامل العدد حيث قام بأحياء اولي ليالي سحور خيمه The Garden الرمضانية بالتجمع الخامس لمنظمي الحفلات تامر يحي و ايمان شتا و نرمين سيف.



حيث قام حكيم بالغناء لأكثر من ساعه و نصف غني خلالها اغانيه القديمة و الحديثة و الأغاني الرمضانية وسط تفاعل الجمهور معه كما اشاد حكيم بالتنظيم الراقي كما حرص حكيم علي النزول من علي المسرح و الغناء وسط الحضور و التقاط الصور معهم.





كان منظمي الحفل قد اعلنوا عن الحفل لمدة ٢٤ ساعه فقط قبل ان يضعوا لافته كامل العدد و نفاذ كافه التذاكر قبل الحفل ب ٢٤ ساعة.





و قد أعلنت الخيمة عن استقبالها للجمهور يوميا للسحور حتي الساعة الثالثة فجرا يتخلله برنامج حافل طوال شهر رمضان لاحياء الليالي الرمضانيه.