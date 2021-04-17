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حكيم يفتتح أكبر خيمة رمضانية في مصر.. تعرف على التفاصيل

السبت 17/أبريل/2021 - 06:53 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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افتتح النجم حكيم، أكبر خيمة رمضانية في مصر وذلك بحضور اكثر من ٥٠٠ شخص ووسط أجواء عائلية و تحت شعار كامل العدد حيث قام بأحياء اولي ليالي سحور خيمه The Garden الرمضانية بالتجمع الخامس لمنظمي الحفلات تامر يحي و ايمان شتا و نرمين سيف.

حيث قام حكيم بالغناء لأكثر من ساعه و نصف غني خلالها اغانيه القديمة و الحديثة و الأغاني الرمضانية وسط تفاعل الجمهور معه كما اشاد حكيم بالتنظيم الراقي كما حرص حكيم علي النزول من علي المسرح و الغناء وسط الحضور و التقاط الصور معهم.


كان منظمي الحفل قد اعلنوا عن الحفل لمدة ٢٤ ساعه فقط قبل ان يضعوا لافته كامل العدد و نفاذ كافه التذاكر قبل الحفل ب ٢٤ ساعة.


و قد أعلنت الخيمة عن استقبالها للجمهور يوميا للسحور حتي الساعة الثالثة فجرا يتخلله برنامج حافل طوال شهر رمضان لاحياء الليالي الرمضانيه.

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