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5 معلومات عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد "الفجر الرياضي" 5 معلومات عن مباراة الأهلي والزمالك:
1- تقام المباراة غدًا الأحد 18-4- 2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

2- تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1.

3- التشكيل المتوقع للزمالك
في حراسة المرمى.. جنش
في خط الدفاع.. أحمد فتوح، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام
في خط الوسط.. فرجاني ساسي، طارق حامد، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا
وفي الهجوم.. مروان حمدي

4- التشكيل المتوقع للأهلي
في حراسة المرمى.. محم
الشناوي حال ثبت سلبية عينة كورونا، والبديل سيكون علي لطفي
في خط الدفاع.. أيمن أشرف، رامي ربيعة، بدر بانون، أحمد بيكهام
في خط الوسط.. عمرو السولية، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة
وفي الهجوم.. محمد شريف

5- يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، ويتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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